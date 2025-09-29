A balazos asaltan pollería: el dueño es un alcalde que atendía el local en ese momento

La ola de inseguridad que golpea al Bajo Piura alcanzó este fin de semana a las propias autoridades locales. La noche del sábado, delincuentes armados asaltaron la pollería del alcalde del centro poblado Los Canizales, Julián Sernaqué More, ubicada en el distrito de La Unión.

El violento atraco ocurrió mientras el alcalde atendía personalmente su negocio. Según relató, dos delincuentes irrumpieron con violencia, intimidaron con armas a los presentes y despojaron de sus pertenencias a los comensales, incluidos dos adolescentes.

“Me apuntaron directamente a la cabeza y me quitaron el celular. A los jóvenes también los encañonaron y les arrebataron sus cosas”, denunció Sernaqué More. Antes de huir, los asaltantes realizaron dos disparos al aire, sembrando el pánico entre clientes y vecinos que se encontraban cerca del local.

Los vecinos de Los Canizales exigen una respuesta urgente de la Policía Nacional y un fortalecimiento del patrullaje en la zona. La denuncia ya fue presentada y se espera que las autoridades den con los responsables. Mientras tanto, los vecinos viven con temor y piden medidas concretas para frenar la delincuencia.

