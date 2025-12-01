Acusan a policías peruanos de cobrar 100 dólares por dejar pasar a migrantes en frontera con Chile

La tensión en la frontera de Perú vs Chile sigue se sintió este lunes 1 de diciembre, pues varios migrantes extranjeros vienen dejando el país chileno con el objetivo de llegar a Perú y empezar una nueva vida, sin embargo, el control policial en la frontera se mantiene firme debido al estado de emergencia en el país.

“Cobran hasta 100 dólares por hacer pasar, ¿como hacen? no se, pero al día siguiente ya no hay nadie”, indicó un camionero a Canal 13 de la Alianza Informativa Latinoamericana, quien acusó directamente a la policía peruana de ejercer estas malas prácticas.