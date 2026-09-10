Alerta por continuidad de fuertes vientos en la costa durante el fin de semana

El Senamhi advirtió que el incremento de la velocidad del viento continuará hasta el domingo 13 de setiembre en la costa de Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes, además del Callao.

Las ráfagas alcanzarían cerca de 36 kilómetros por hora en el norte, superarían los 34 kilómetros por hora en la costa central y pasarían los 20 kilómetros por hora en el sur. En Ica, los vientos podrían llegar a los 38 kilómetros por hora.

El fenómeno podría levantar polvo y arena, reducir la visibilidad y generar condiciones peligrosas para conductores y peatones. También se esperan cielo cubierto, niebla, neblina y lloviznas dispersas, principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Ante estas condiciones, se recomienda asegurar techos, ventanas y estructuras que puedan desprenderse, además de mantenerse alejados de postes, cables, equipos eléctricos y objetos punzocortantes. Las embarcaciones también deben permanecer debidamente amarradas.

Asimismo, la población debe usar ropa de abrigo e impermeable, especialmente en las zonas cercanas al litoral. Las personas con síntomas de infecciones respiratorias o alergias deben acudir al centro de salud más cercano.