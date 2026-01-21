Áncash: Al menos cuatro muertos tras volcadura de bus interprovincial en Pomabamba

La empresa de transporte Conchucos vuelve a verse involucrada en una nueva tragedia que enluta a familias de la sierra de Áncash. Uno de sus buses interprovinciales sufrió una volcadura en el sector Tarahirca, en la vía vecinal Pomabamba – Huayllán, en provincia de Pomabamba.

El fatal accidente dejó como saldo cuatro personas fallecidas además de 20 heridos . El hecho ocurrió a solo tres minutos de la posta médica de la localidad, lo que permitió una rápida intervención inicial.

Vecinos de la zona fueron los primeros en auxiliar a los heridos, mientras se esperaba la llegada del personal de salud de la posta de Huayllán, así como de ambulancias y brigadas médicas del Hospital de Apoyo de Pomabamba, quienes realizaron el traslado de los heridos para su atención especializada.

Asimismo, el fiscal de turno de la provincia de Pomabamba se hizo presente para realizar el levantamiento de los cadáveres e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las causas de este nuevo siniestro vial.

Este nuevo accidente reaviva la preocupación por la seguridad en las rutas vecinales de Áncash y la responsabilidad de las empresas de transporte, mientras familiares y pobladores exigen medidas urgentes para evitar que más vidas se sigan perdiendo en las carreteras.

