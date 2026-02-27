Arequipa: hotel construido encima de torrentera Chullo pone en peligro a la población

El 19 y 22 de febrero, más de 200 viviendas resultaron afectadas por el desborde de la torrentera Chullo, en Arequipa, desde entonces poco o nada se ha hecho para prevenir que otro desastre similar deje en la calle a cientos de familias en los sectores ubicados en el límite de Cayma, Cerro Colorado y Yanahuara.

En la prolongación de la avenida Ejército, ubicado a cinco minutos de la Plaza de Armas, un hotel construido encima de la torrentera pone en peligro a la población y es que paso de lodo y piedras consumen día a día las bases de dicha estructura.

El agua no solo ha debilitado las paredes sino también ha destruido algunas columnas del hotel, el cual continúa funcionando pese al riesgo que corren los usuarios. Hasta el momento ninguna autoridad se ha hecho responsable de este problema y desde el Municipio aseguran que la licencia de construcción del inmueble fue otorgada en gestiones anteriores.

