Arequipa: Violento choque en Cerro Colorado dejó cinco heridos

Un violento accidente de tránsito se registró en horas de la mañana en la Asociación Mercado Mayorista, en el distrito de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa, luego de que una unidad de transporte informal conocida como ‘loncherita’ colisionara contra un automóvil particular, dejando como saldo cinco personas heridas.

Según relataron testigos del lugar, el choque ocurrió en una vía de alto flujo vehicular, generando pánico entre comerciantes, peatones y conductores que se encontraban en la zona a esa hora. El fuerte impacto provocó daños materiales de consideración en ambos vehículos, siendo la loncherita la que llevó la peor parte.

Cámaras de seguridad instaladas en los alrededores registraron el momento exacto del accidente. En las imágenes se observa cómo la loncherita impacta directamente contra el automóvil, material audiovisual que ya fue puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú y será determinante para las investigaciones que permitan esclarecer las causas del siniestro.

Tras el choque, las cinco personas heridas fueron auxiliadas inicialmente por vecinos y comerciantes, y luego trasladadas a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

Efectivos policiales llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, controlar el tránsito y recabar información preliminar. Las autoridades no descartan que el accidente haya sido producto de una imprudencia al volante o el incumplimiento de las normas de tránsito, aspectos que serán evaluados en el proceso de investigación.

Vecinos de la Asociación Mercado Mayorista aprovecharon para exigir mayor control vehicular y reforzamiento de la señalización en la zona, señalando que los accidentes son recurrentes en la zona.

VIDEO RECOMENDADO