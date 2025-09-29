Asesinan a balazos a dos hombres en Chimbote tras salir de local

De varios disparos, dos hombres fueron cruelmente asesinados por delincuentes desconocidos mientras caminaban por la vía pública, en Chimbote, distrito del Santa, región Áncash, donde la ola de crímenes e inseguridad se ha incrementado en forma alarmante.

El doble crimen se registró en la madrugada del domingo cerca de la carretera Panamericana Norte por el Estadio Municipal de Santa en circunstancias en que las víctimas salían de un local, luego de haber participado en una reunión social. Los asesinos los esperaron en un automóvil desde donde les dispararon.

De acuerdo a las primeras investigaciones policiales, el doble asesinato estaría relacionado con una guerra entre bandas criminales que se pelean por la hegemonía en el cobro de cupos y extorsiones.

Las víctimas fueron identificadas como Brayan Torres Chapoñan, de 30 años de edad, y Felipe Puelles Valverde, de 37. El primero de ellos murió en el lugar del ataque; mientras que el segundo fue evacuado de emergencia a la posta de salud local, pero los médicos solo certificaron su deceso.

Familiares de Brayan Torres protagonizaron dramáticas escenas de dolor mientras la Fiscalía y la policía desarrollaban las diligencias para el levantamiento del cadáver.

Tras este doble asesinato, las autoridades del distrito del Santa exigieron al Ministro del Interior que se refuerce el trabajo de la Policía Nacional, designando personal de inteligencia y del Grupo Terna para que enfrenten a bandas criminales organizadas en esa zona del país.

