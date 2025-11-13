Asesinan a dos personas a balazos en plena carretera Sullana – Piura

Dos personas fueron asesinadas esta tarde en la carretera Sullana – Piura, a la altura del sector ADUS. Las víctimas se desplazaban en una motocicleta lineal cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos, quienes abrieron fuego sin mediar palabra.

Ambos ocupantes quedaron tendidos en el pavimento y murieron de forma instantánea. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona y recoger evidencias que permitan esclarecer este hecho que vuelve a enlutar a la provincia de Sullana.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas y las causas del ataque. No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas o un nuevo caso de sicariato, modalidad delictiva que sigue generando preocupación en la región Piura.

VIDEO RECOMENDADO