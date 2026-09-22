Asesinato de la ‘China Polo’: arma utilizada está implicada en otros cinco crímenes

Un peritaje balístico detectó que el arma utilizada en el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte, conocida como la ‘China Polo’, ha estado involucrada en otros hechos criminales.

El jefe de la Policía Nacional (PNP), Fredy López, informó que la pericia balística vinculó los ocho casquillos hallados en la escena del crimen con robos, lesiones y homicidios cometidos entre 2025 y 2026.

Tras el homicidio de la ‘China Polo’, dos personas han sido detenidas y son investigadas por su presunta participación, tanto como autor material como financista del hecho delictivo. Para las diligencias respectivas, un juez autorizó la prórroga de 15 días tras la solicitud de la PNP.

“Aquí hay investigación netamente policial, con el acompañamiento, por supuesto, jurídico del Ministerio Público, pero que también hay acá un tema científico que nos da el soporte criminalístico”, remarcó Fredy López en relación al resultado del peritaje balístico del arma implicada.

ARMA CON HISTORIAL DELICTIVO

La pistola utilizada en el asesinato de Susy Aponte también participó de otros crímenes, según el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS). Se trata de los siguientes delitos:

Robo agravado en el 2025

Caso de lesiones en el 2026

Homicidio de un ciudadano venezolano en mayo de 2026

Otro homicidio también en mayo de este año

Caso de lesiones por proyectil de arma de fuego en julio.

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