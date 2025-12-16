Asesinato de periodista Fernando Núñez se habría coordinado desde la cárcel

Las investigaciones policiales han comenzado a revelar las presuntas coordinaciones detrás del asesinato del periodista Fernando Núñez, ocurrido cuando se desplazaba en una motocicleta junto a su hermano por la carretera Panamericana Norte, a la altura de Pacasmayo. El crimen, que quedó registrado por cámaras de seguridad, habría sido planificado con anticipación y ejecutado por una red de jóvenes, uno de ellos menor de edad.

Tras el ataque, la Policía Nacional capturó a tres presuntos implicados. Entre ellos se encuentra alias ‘Jeremías’, de 16 años, señalado como el autor material de los disparos que acabaron con la vida del comunicador. De acuerdo con la hipótesis fiscal y policial, el menor habría actuado como sicario. El segundo detenido es alias ‘Dumbita’, de 18 años, quien habría sido el conductor de la motocicleta utilizada para interceptar a la víctima. El tercer implicado es alias ‘Mono’, de 21 años, a quien se le atribuye el rol de marcador, encargado de seguir los movimientos del periodista y alertar sobre su ubicación.

Según las imágenes de videovigilancia, dos sujetos a bordo de una moto siguieron de cerca a Núñez. Al alcanzarlo, uno de ellos le disparó a quemarropa, provocando que cayera a la vía. Su hermano resultó herido durante el ataque, mientras que los agresores huyeron rápidamente del lugar.

COORDINACIÓN DESDE LA CÁRCEL

La Policía no descarta que el crimen esté vinculado a las denuncias periodísticas que Fernando Núñez venía realizando. “Se estima que habrían pagado alrededor de 4 mil soles para quitarle la vida”, señaló el coronel Johny Huamán, quien precisó que aún se investiga el móvil exacto y la identidad del autor intelectual.

Uno de los aspectos más graves del caso es que el asesinato habría sido coordinado desde el penal El Milagro. De acuerdo con las indagaciones, un interno de 22 años conocido como alias “Bolas” sería quien planificó y supervisó el ataque desde el interior del centro penitenciario. Este sujeto cumple una condena de 12 años por el delito de extorsión.

El general Guillermo Llerena informó que durante las diligencias se halló un manuscrito con un posible croquis del atentado. “El documento coincide con la información que hemos recabado sobre cómo se llevaron a cabo los hechos”, indicó, reforzando la tesis de una planificación previa y organizada.

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar al autor intelectual del crimen y determinar si existe una organización criminal más amplia detrás del asesinato del periodista.

