Jueza de Ecuador es asesinada a balazos en frontera con Perú

La jueza Lady Pachar, que laboraba en el municipio de Santa Rosa en Ecuador, fue asesinada a balazos por sicarios que iban a bordo de un motorizado, quienes la atacaron cuando se hallaba en su vehículo por la vía de Machala, capital de El Oro, frontera con Perú.

El jefe de policial de El Oro, Renato González, señaló que la jueza era víctima de amenazas desde hace tiempo atrás, y que por ello recibía protección por parte del sistema de víctimas y testigos. Pese a ello, los agentes de la policía de Ecuador asignados a su cuidado, no se encontraba al momento del ataque, por lo que las autoridades iniciaron investigaciones.

Las menciones del oficial González indican que uno de los custodios se encontraba en Quito realizando una capacitación, mientras al otro agente se identificó que marcó su horario de ingreso a las 10.40 a. m., pero no se supo de su paradero después.

Según relata el registro policial, la letrada se dirigía al gimnasio en su coche durante la noche, momento en que los motorizados la interceptan y le disparan alrededor de cinco veces.

Las autoridades denuncian que últimamente la provincia de El Oro esta percibiendo un aumento del “crimen organizado transnacional”. Por otro lado, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces exige una investigación inmediata, transparente y efectiva ante el hecho y demandaron la “adopción de medidas reales y efectivas de protección y seguridad para los administradores de justicia”.

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