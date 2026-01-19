Armonía 10: Fiscalía inicia diligencias urgentes tras atentado en Trujillo

El Ministerio Público ya efectúa diligencias con carácter de urgencia en las inmediaciones del distrito Víctor Larco, en Trujillo, tras el ataque con explosivos al bus de la agrupación musical “Armonía 10 de Walter Lozada”.

A través de su cuenta oficial de X, la Fiscalía anunció que agentes policiales de la División de Investigación Criminal (Divincri) ya se encuentra desplegada en el lugar para las diligencias, a cargo del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo (Primer Despacho) realiza diligencias urgentes contra los que resulten responsables del delito de extorsión tras el ataque con explosivo contra un bus de la agrupación musical Armonía 10, ocurrido en el distrito de… pic.twitter.com/x2KAXyDxb0 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 19, 2026

De esta manera, la Divincri procederá con la recolección de evidencias como recabar el material fílmico registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona y la toma de declaraciones de testigos, tras el nuevo ataque a la reconocida agrupación musical de cumbia peruana.

