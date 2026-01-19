Temas
Perú

Armonía 10: Fiscalía inicia diligencias urgentes tras atentado en Trujillo

Lidia Castro
El Ministerio Público ya efectúa diligencias con carácter de urgencia en las inmediaciones del distrito Víctor Larco, en Trujillo, tras el ataque con explosivos al bus de la agrupación musical “Armonía 10 de Walter Lozada”.

A través de su cuenta oficial de X, la Fiscalía anunció que agentes policiales de la División de Investigación Criminal (Divincri) ya se encuentra desplegada en el lugar para las diligencias, a cargo del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo.

De esta manera, la Divincri procederá con la recolección de evidencias como recabar el material fílmico registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona y la toma de declaraciones de testigos, tras el nuevo ataque a la reconocida agrupación musical de cumbia peruana.

