Aumento del sueldo mínimo: ¿en qué puesto queda Perú en América Latina?

El lunes 28 de septiembre, la presidenta Keiko Fujimori suscribió el decreto supremo que establece el incremento progresivo de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que pasará de S/1,130 a S/1,230 a partir de octubre de 2026. La norma contempla, además, un segundo incremento de S/70 para que la RMV alcance los S/1,300. Este nuevo tramo deberá establecerse mediante otro decreto supremo durante el primer semestre de 2027.

La medida también modifica la posición referencial del Perú en una comparación de salarios mínimos de América Latina expresados en dólares.

Con el primer aumento, y tomando como referencia los valores utilizados en este ranking, Perú se mantendría en el décimo lugar, muy cerca de Honduras, cuyo salario mínimo considerado para esta comparación equivale a US$358.

Si los demás valores se mantuvieran sin cambios, el incremento de la RMV a S/1,300 permitiría al Perú mejorar su posición. Sin embargo, la ubicación que alcance el país en 2027 dependerá también de las variaciones de los salarios mínimos y de los tipos de cambio en las demás economías de la región.

Costa Rica encabeza la relación con un monto equivalente a US$821, seguida de Uruguay, con US$633. Ambos son los únicos países considerados en esta comparación que superan los US$600 mensuales.

Chile aparece con US$575 y México con US$542. Luego se encuentran Colombia, con US$522, y Paraguay, con US$514.

Ecuador registra US$482 y Guatemala US$454. Honduras aparece con US$358, mientras que Perú se ubicaría inmediatamente después tras la actualización de la RMV.

Por debajo figuran Brasil, con US$313; Panamá, con US$284; y Bolivia y El Salvador, con US$273 cada uno. Argentina registra US$253; Nicaragua, US$168; y Haití, US$116. En los últimos lugares de la relación aparecen Cuba, con US$5, y Venezuela, con US$0.2.

Cabe precisar que los montos expresados en dólares deben considerarse referenciales, debido a que los sistemas de salario mínimo varían entre países y las conversiones dependen del tipo de cambio utilizado.

¿A QUIÉNES BENEFICIA EL AUMENTO DE LA RMV?

En conversación con el podcast “Buenas nuevas, malas nuevas”, de Latina Noticias, Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que los trabajadores con menores salarios y productividad se concentran principalmente fuera del sector formal, por lo que el incremento de la RMV tendría un alcance limitado sobre este grupo.

Según una estimación del IPE, el aumento beneficiaría directamente a menos del 2% de la fuerza laboral. El instituto sostiene que la elevada informalidad limita el alcance del salario mínimo dentro del mercado laboral peruano.

Fuentes señaló también que, debido a este escenario, la evolución de la RMV no necesariamente refleja por sí sola el progreso de los ingresos de todos los trabajadores del país.

El incremento dispuesto por el Ejecutivo establece que la RMV pasará de S/1,130 a S/1,230 desde octubre de 2026. Posteriormente, durante el primer semestre de 2027, deberá emitirse un nuevo decreto supremo para aplicar el segundo tramo de S/70 y alcanzar los S/1,300.

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