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Aumentan los precios de alimentos: así ha variado el costo del choclo, el limón y el pescado, según el INEI

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Aumentan los precios de alimentos: así ha variado el costo del choclo, el limón y el pescado, según el INEI
rcubbin@latina.pe
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El encarecimiento de alimentos como el choclo, el pescado y diversas hortalizas impulsó el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana en 0,57 % durante octubre, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía, la división de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas registró un incremento de 1,62 % y fue la que tuvo mayor incidencia en el resultado mensual de la inflación en la capital.

Entre los productos que más subieron de precio destacaron el choclo (45,3 %), el bonito (26,9 %), la zanahoria (24,6 %), la arveja verde (24,3 %) y la caballa (17,5 %). También aumentaron la papa color (14,4 %), el olluco (13,9 %) y la papa amarilla (13,5 %).

En conjunto, los pescados y mariscos aumentaron 11,7 %, mientras que las hortalizas, legumbres y tubérculos registraron un incremento de 8,2 %. El azúcar rubia subió 6,6 % y la blanca, 5,1 %.

¿QUÉ PRODUCTOS BAJARON DE PRECIO EN OCTUBRE?

El incremento de los alimentos fue parcialmente compensado por la reducción de otros productos. La categoría de leche, queso y huevos disminuyó 1,2 %, principalmente por la caída de 5,3 % en los huevos de gallina.

Los productos cárnicos también bajaron 0,6 %. Entre ellos, la gallina eviscerada disminuyó 2,7 %, el pollo eviscerado 1,5 %, la pierna de pollo 0,8 % y la pechuga 0,6 %.

Entre los productos que registraron las mayores caídas individuales figuran la manzana israel (-10,65 %), el pepinillo (-9,79 %), el mango (-7,72 %), el tomate (-6,80 %), la papaya (-5,85 %) y los huevos de gallina (-5,34 %).

La canasta utilizada para calcular el IPC de Lima Metropolitana está compuesta por 586 productos representativos del consumo de los hogares.

INFLACIÓN ACUMULADA LLEGA A 4,88 %

Con el resultado de octubre, la inflación acumulada en Lima Metropolitana entre enero y octubre llegó a 4,88 %, mientras que la variación de los últimos doce meses alcanzó 5,25 %.

El incremento mensual de octubre, de 0,57 %, fue además el tercer resultado positivo más alto registrado en lo que va de 2026, después de febrero (0,69 %) y marzo (2,38 %). También superó la variación registrada en octubre de los cuatro años anteriores: 0,35 % en 2022, -0,32 % en 2023, -0,09 % en 2024 y -0,10 % en 2025.

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