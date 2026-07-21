Autoridades restringen ascenso al Huascarán por 15 días para continuar búsqueda de montañistas desaparecidos

Las autoridades dispusieron el cierre temporal del tramo de ascenso entre el Campamento 1 y el Campamento 2 del Nevado Huascarán, en la región Áncash, para facilitar las labores de búsqueda y rescate de tres montañistas peruanos desaparecidos.

La medida rige por 15 días calendario desde este lunes 20 de julio y fue adoptada de manera conjunta por entidades vinculadas al turismo y la seguridad en alta montaña, entre ellas la Dircetur, la Policía Nacional del Perú y asociaciones de guías especializados.

Según el comunicado oficial, la restricción permitirá realizar operaciones de búsqueda de forma segura y articulada, además de reducir riesgos para otros montañistas.

AVALANCHAS EN EL HUASCARÁN DEJAN DESAPARECIDOS

La decisión se toma luego de las avalanchas registradas la semana pasada en el Huascarán. La primera provocó la desaparición de los montañistas Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas, quienes aún no han sido ubicados.

Días después, una segunda avalancha dejó un fallecido y dos heridos, quienes fueron evacuados por vía aérea a un centro de salud.

Las autoridades exhortaron a agencias de viaje, guías de montaña y visitantes a respetar la medida y no realizar ascensos en la zona restringida.

CONTINÚA LA BÚSQUEDA

Un nuevo equipo de rescatistas llegó al Campamento 1 del Huascarán para reforzar las labores. El grupo está conformado por guías de alta montaña y porteadores contratados por los familiares.

Según indicó Beto Pinto Toledo, presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, los rescatistas se dirigirán a una zona donde un dron detectó huellas que podrían conducir al paradero de los desaparecidos.

De acuerdo con las primeras hipótesis, los montañistas habrían calculado mal el tiempo de descenso, lo que habría originado la emergencia. Hasta el momento, la búsqueda continúa sin resultados positivos.

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