Barranca: cierran playas por oleaje de hasta 2.5 metros y paralizan pesca en Supe

Las playas de la provincia de Barranca, en Lima, fueron cerradas de manera preventiva ante la presencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad que podrían representar un riesgo para la población y los visitantes.

La medida fue dispuesta este lunes 9 de marzo por la Capitanía de Puerto de Supe, luego de registrarse olas que alcanzaron hasta 2.5 metros de altura en distintos puntos de la bahía de Barranca.

El fenómeno marítimo se presentó durante la tarde y estuvo acompañado de ligera neblina y fuertes ráfagas de viento, lo que incrementó la peligrosidad del mar. Según reportes de las autoridades locales, el oleaje irregular se intensificó después de las 16:00 horas, lo que obligó a turistas y familias que se encontraban en los balnearios a retirarse por seguridad. Muchos optaron por observar el comportamiento del mar desde zonas elevadas.

Entre las playas más afectadas se encuentran Puerto Chico, Chorrillos, Colorados, Miraflores y La Bandurria, donde se reportaron corrientes agresivas y un inusual ingreso del mar hacia la orilla. En algunos sectores, la fuerza del oleaje provocó daños en muros de contención y alteraciones en la franja de arena, generando forados y desniveles en varios tramos del litoral.

PESCA PARALIZADA EN SUPE

Ante esta situación, la Capitanía de Puerto de Supe dispuso la paralización de diversas operaciones acuáticas. La medida incluye el cierre parcial del puerto de Supe y del terminal multiboyas de Paramonga, restringiendo el tránsito de embarcaciones y suspendiendo temporalmente actividades turísticas, recreativas y paseos náuticos.

Asimismo, se ordenó la suspensión de la pesca artesanal e industrial mientras persistan las condiciones adversas del mar.

El fuerte oleaje también generó preocupación entre los comerciantes de la zona, especialmente entre los propietarios de restaurantes ubicados a lo largo de la bahía, quienes temen una reducción en la llegada de visitantes en los próximos días.

Incluso pescadores de peña decidieron retirarse de las zonas rocosas por precaución ante el riesgo de ser alcanzados por las olas.

De acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, la alerta por oleaje anómalo se mantendrá vigente hasta el jueves 12 de marzo. El mayor impacto se prevé en el litoral centro y sur del país, por lo que las autoridades exhortaron a la población a respetar las restricciones y evitar acercarse al borde del mar mientras continúe el fenómeno.

VIDEO RECOMENDADO