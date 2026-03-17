Bebé de mujer que murió en deslizamiento en Pataz continúa grave

El deslizamiento de tierra ocurrido en el anexo El Encanto, en la zona rural del distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz, región La Libertad, deja hasta el momento cinco fallecidos y seis heridos, entre ellos dos menores de 1 y 14 años de edad.

El bebé identificado con las iniciales un I.Z.H.O, quien además perdió a su madre en este trágico suceso, permanece grave. Según los últimos reportes, el pequeño tiene un traumatismo encéfalo craneano además de una fractura de fémur.

Debido a la gravedad de sus heridas, el menor fue evacuado al Hospital Regional Docente de Trujillo en un helicóptero del Ejército.

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