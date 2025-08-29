Bebé recién nacida desaparece dentro del Hospital Belén de Trujillo

Lo último. Un bebé con un día de nacida ha desaparecido en el interior del Hospital Belén en Trujillo, pues así lo informó su familia quien ya denunció el hecho. Según la narrativa de la familia, una mujer vestida de enfermera se llevó a la bebé.

La excusa de la supuesta enfermera fue que iban a realizarle algunos exámenes a la menor, sin embargo, luego se reportó su desaparición del nosocomio ubicado en el centro de la ciudad.

Al hospital llegó personal policial que ha iniciado las investigaciones. Por el momento, se revisan cámaras de seguridad para identificar las características físicas y se espera la llegada de las autoridades del sector salud de la región.

