Brote de sarampión en Arequipa sube hasta los 344 casos: esta es la provincia más afectada

El incremento de pacientes con sarampión en Arequipa continúa en aumento. Según el reporte de la Dirección de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, la región registra 344 casos confirmados de la enfermedad.

Del total de contagios, 340 casos corresponden al departamento de Arequipa, mientras que se han reportado casos adicionales procedentes de las regiones de Puno, Moquegua y Cusco. Dentro de la región arequipeña, la provincia de Camaná es la jurisdicción que concentra el mayor número de pacientes, con 180 casos confirmados, seguida por la provincia de Arequipa con 118, Caylloma con 34, Caravelí con 6 y Condesuyos con 2 casos.

SECOCHA, EN CAMANÁ, CONCENTRA EL MAYOR NÚMERO DE PACIENTES CONTAGIADOS

En Camaná, los contagios se concentran principalmente en el anexo de Secocha, jurisdicción del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel. Esta zona tiene a la minería como su principal actividad económica, lo que genera un constante tránsito de personas provenientes de distintas partes del sur del país, factor que podría estar favoreciendo la propagación del virus.

Frente a este panorama, el sector Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica y ha reforzado las acciones de prevención, vacunación, identificación oportuna de casos y seguimiento de contactos. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa precisó que continuará fortaleciendo la respuesta sanitaria en las provincias con mayor concentración de contagios, con especial atención en Camaná, mediante acciones articuladas de vigilancia epidemiológica, vacunación y comunicación de riesgo hacia la población.

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