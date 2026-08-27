ONPE verifica locales de votación para las elecciones regionales y municipales 2026

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) La Molina inició la verificación de 41 locales de votación, los cuales serán habilitados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el próximo 4 de octubre.

Esta actividad está a cargo de los coordinadores distritales, quienes vienen realizando visitas a los diferentes locales de votación para verificar que cuenten con las condiciones adecuadas de infraestructura, seguridad del cerco perimétrico, la distribución y disponibilidad de los ambientes, así como la capacidad de los locales para atender a los electores asignados, de la misma manera se verifica la disponibilidad y operatividad de los servicios básicos, además de otras condiciones necesarias para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Como parte de este proceso, también se vienen realizando las coordinaciones y gestiones correspondientes con los directores, autoridades y representantes de las instituciones educativas y demás establecimientos seleccionados como locales de votación, con el propósito de asegurar su disponibilidad y operatividad durante la jornada electoral.

Al respecto, la jefa de la ODPE La Molina, Madeleine Menacho Solórzano, señaló que la etapa de verificación de locales de votación esta por culminar y durante la actividad se presta especial atención a las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres gestantes. En ese marco, se verifica la disponibilidad de rampas y de ambientes adecuados, principalmente en los primeros niveles de las instituciones educativas designadas como locales de votación.

Para las ERM 2026, previstas para el domingo 4 de octubre, la ONPE tiene programada la instalación de 574 mesas de sufragio en 41 locales de votación del distrito de La Molina. En estos comicios, un total de 171,035 electores hábiles estarán convocados a ejercer su derecho al voto.

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