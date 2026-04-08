BTS: Indecopi inicia fiscalización de venta de entradas ante problemas internacionales

Luego de que el grupo surcoreano de K-pop más famoso a nivel internacional, BTS, anunciará tres fechas de sus conciertos en Perú, la institución encargada de velar por los derechos consumidores, Indecopi, informó que iniciará acciones de prevención para evitar los mismos problemas que los fanáticos y la Army’s tuvieron al momento de comprar.

Por ello se desplegará equipos de supervisión para los procesos de venta previstos el 7 y 10 de abril, que estará a cargo de la Dirección de Fiscalización del Indecopi. Según el plan de la institución, los funcionarios llegarán a las oficinas de Ticketmastar para monitorear los trabajos y resguardar las compras de los consumidores.

Las mismas acciones se aplicarán el 10 de abril, día de la apertura de la venta general y que se dará dentro del marco del expediente de indagación abierto por la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N°3.

Si el Indecopi encontráse posibles infracciones, la Secretaría Técnica de la Comisión evaluaría un procedimiento sancionador del cual podría derivar multas de hasta 450 UIT, además de la imposición de medidas correctivas a favor de los consumidores.

En ese sentido, también se han pedido la información a las emrpesas encargadas del aforo total del evento, así como la cantidad de entradas disponibles para la preventa y venta general, las cortesías, al igual con los protocolos ante contingencias y medidas de seguridad.

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