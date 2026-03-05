Buscan a padrastro que causó quemaduras graves a menor de 11 años en Puno

Un nuevo caso de maltrato infantil ha generado gran indignación en la ciudad de Puno. Una menor de 11 años de edad terminó con graves quemaduras de segundo y tercer grado luego de ser presuntamente agredida por su padrastro, quien fue identificado como Elvis Brayan Vélez.

La víctima fue evacuada en ambulancia a la Unidad de Quemados del hospital Honorio Delgado de Arequipa debido a la gravedad de sus lesiones. Mientras tanto, amigos y familiares exigen que el agresor sea capturado cuando antes ya que hasta el momento permanece como prófugo de la Justicia.

Fueron los vecinos quienes brindaron ayuda a la menor y alertaron a las autoridades del hecho. Ellos aseguran que no sería la primera vez que la víctima sufre maltratos por la pareja de su madre. Precisamente, exigen que la progenitora también sea investigada por su posible responsabilidad en la agresión.

