Cae banda que robó al menos 10 celulares durante carnavales en Cajamarca

Personal de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú logró desarticular una banda dedicada a robar celulares en el barrio de San Pedro, en Cajamarca. Los siete detenidos, entre hombres y mujeres, cometieron sus fechorías durante la celebración del Jueves de Compadres, la antesala de los carnavales.

Los integrantes de la banda autodenominada ‘Los falsos carnavaleros‘ se mezclaron con la gente que bailaba, cantaba y consumía licor para sustraerle los equipos móviles a sus víctimas. Tras la detención se logró recuperar 10 celulares ocultos entre las pertenencias de los implicados.

Los detenidos fueron trasladados hasta las instalaciones de la Divincri Cajamarca para continuar con las investigaciones. Las autoridades locales recomendaron a los turistas a tener mayor precaución ya que los delincuentes aprovechan la aglomeración de gente y el exceso de licor para cometer sus fechorías.

