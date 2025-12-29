Caen cinco integrantes de banda criminal vinculados a alias ‘Cuchillo’ y masacre en Pataz

Agentes de la Policía Nacional capturaron a cinco presuntos integrantes de ‘La Nueva Alianza‘, banda criminal que estaría vinculada con Miguel Rodríguez Díaz, Alias ‘Cuchillo’, y la masacre que este último habría ordenado contra 13 trabajadores mineros en Pataz.

El megaoperativo policial incluyó intervenciones simultáneas en Trujillo, Virú, Pataz, Casma, Nuevo Chimbote, Lima y Lambayeque. A los integrantes se les acusa de diversos delitos como secuestro, homicidio y extorsión.

Además de allanar más de 20 inmuebles relacionados a la banda, la PNP en coordinación con el Ministerio Público interrogó a los familiares de Jolín Bazán Valderrama, cabecilla de ‘Los Pulpos’, quien permanece prófugo por el asesinato del padre del exalcalde de Julcán.

