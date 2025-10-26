Cajamarca: destruyen 28 campamentos de minería ilegal valorizados en más de S/ 90 millones

Un nuevo golpe a la minería ilegal se registró en la región Cajamarca. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), junto al Ministerio Público, intervinieron el cerro Colpayoc, en el distrito de Chetilla, donde fueron desmantelados y destruidos 28 campamentos utilizados para la extracción ilegal de minerales.

Durante la operación, las autoridades hallaron maquinaria pesada, socavones detonados y equipos empleados para la explotación de oro y cobre en esta zona altoandina. Todo el material e infraestructura fue destruido como parte de la intervención.

Según informó la Policía de Medio Ambiente, la acción contó con el apoyo de brigadas especializadas de Lima y Cajamarca, que lograron reducir a escombros los campamentos ilegales. El valor total de lo incautado y destruido asciende a más de 90 millones de soles.

El general Manuel Lozada, director de Medio Ambiente de la PNP, resaltó que este tipo de operativos son fundamentales para frenar la expansión de la minería ilegal, una actividad que —dijo— devasta los ecosistemas y pone en riesgo la salud de la población local.

Con esta intervención, ya suman cinco los operativos realizados en la última semana en Cajamarca, con pérdidas superiores a los 500 millones de soles para las organizaciones dedicadas a la minería ilegal. Las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener las acciones de control y erradicación de esta actividad delictiva en la región.

VIDEO RECOMENDADO