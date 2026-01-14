Calendario Minedu 2026: Conoce qué días del año no habrá clases en colegios

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció las fechas pedagógicas y de vacaciones para este 2026. El calendario escolar de este año contempla 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión directiva y planificación docente, en donde los estudiantes no tendrán que asistir a las instituciones educativas. Las primera vacaciones tendrán lugar en mayo, conoce estas y todas las fechas AQUÍ.

De acuerdo a la Resolución Ministerial n.° 501-2025-MINEDU, el inicio de las clases está programado para el 16 de marzo y el cierre de las mismas el 18 de diciembre. La disposición del Minedu informa además todas las fechas de vacaciones, estableciendo las primeras vacaciones del 18 al 22 de mayo. Días en que los que los alumnos no tendrán clases, pero en los que los docentes y directivos realizarán trabajos de gestión como participar en jornadas de capacitación pedagógica, evaluación de avances y planificación de las siguientes etapas del Año Escolar 2026.

FECHAS DE VACACIONES DE ESCOLARES EN EL 2026

Primeras vacaciones: 18 al 22 de mayo (5 días)

Segundas vacaciones: 27 de julio al 7 de agosto (12 días)

Terceras vacaciones: 12 al 16 de octubre (5 días)

Cuartas vacaciones: 21 al 31 de diciembre (11 días)

De esta manera, los alumnos de colegios públicos y privados a nivel nacional tendrán días libres en cuatro momentos del año. Sumando un total de 33 días de vacaciones, en los que los padres de familia podrán organizar el descanso y actividades recreativas para sus menores hijos.

