Cancillería confirma evacuación de 10 peruanos varados en Israel tras conflicto con Irán

Luego del bombardeo de Estados Unidos e Israel sobre Irán el 28 de febrero, que resultó con la muerte de Alí Jamenei, el régimen musulmán continúa con una serie de ataques misilísticos sobre los aliados de Trump y ciudades israelítas. Ante ello, la Cancillería del Perú anunció que una familia peruana de 10 ciudadanos fueron evacuadas de las zonas de peligro.

Asimismo, se mantiene contacto con 20 peruanos que aún permanecen en la zona de conflicto, con el fin de brindarles asistencia necesaria ante cualquier eventualidad que requiere su evacuación inmediata.

Familia peruana fue evacuada de Jerusalén

Como es de conocimiento público, Israel e Irán han mantenido disputas bélicas durantes décadas que ahora, en el 2026, terminó nuevamente con la muerte de otro alto mando religioso y político en la región musulmana.

La Cancillería del Perú detalla que esta familia de 10 peruanos fueron evacuados gracias al apoyo de misiones diplomáticas de Israel y Egipto, quienes dieron las facilidades para cruzar el paso fronterizo de Allenby hacia Jordania. Luego fueron trasladados a la ciudad de Ammán con la supervisión de la Embajada del Perú en Egipto.

Actualmente se está coordinando las facilidades para que retornen al Perú desde una próxima escala en Madrid, España.

Por otro lado, la Cancillería peruana mantiene activa la Red de Apoyo Consular de la Conferencia Sudamericana de Migraciones ante cualquier evento que amenace la integridad de los peruanos. También se mantiene coordinaciones con las cancillerías de Türkiye y Azerbaiyán ante posibles evacuaciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores exhorta a todos los peruanos en el extranjero a tomar precauciones ante una escalada militar en Medio Oriente y el Golfo Arábigo. Instan a seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales para evitar desplazamientos sin conocimiento y sobre todo se pide mantenerse informado.

