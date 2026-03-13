Capturan a ‘La viuda negra’ en Cusco, la principal proveedora de cocaína de carteles internacionales

Efectivos de la Dirandro de la Policía Nacional dieron un duro golpe al narcotráfico tras capturar a Nena Soto Contreras (45), alias “La viuda negra“, quien se había convertido en la principal proveedora mayorista de cocaína para los carteles internacionales, incluidos los mexicanos.

La mujer natural de Ayacucho no confiaba en extraños; su organización criminal era estrictamente familiar. Tras la muerte de su esposo Fausto Guillén Gutiérrez por Covid-19, Nena Soto tomó las riendas totales del cartel.

Precisamente, el General PNP, Virgilio Vasquez, jefe de la Región Policial Cusco, informó que la mujer no cayó sola. Fue detenida junto a su actual pareja sentimental, Freddy Laurente Gómez (45), y su hijo, Carlos Guillén Soto (20), a quien introdujo en el mundo del narcotráfico desde adolescente.

El operativo se ejecutó en el peaje Huillque, distrito de Ancahuasi (Anta, Cusco). Los agentes interceptaron un auto Mazda gris (placa BUS-159) registrado a nombre de la pareja de la mujer. Al verse acorralada, “La viuda negra” intentó amedrentar a los policías amenazándolos con denuncias.

Al revisar la estructura del vehículo, los agentes antidrogas descubrieron una caleta metálica debajo de los asientos del piloto (conducido por su hijo Carlos) y el copiloto. Allí hallaron 60 “ladrillos” de cocaína de alta pureza, un cargamento valorizado en casi 90 mil dólares en zona de producción, cuyo destino final era Bolivia. Las autoridades presumen que esta droga es solo una fracción de un lote mucho mayor.

Se conoció que Nena Soto Contreras ya había sido capturada con 30 kilos de cocaína en Ica en el 2012. Pasó más de seis años en prisión y salió libre en 2019.

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