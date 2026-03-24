Caso ‘El Monstruo’ en riesgo: PJ anula un juicio oral y Fiscalía advierte retrasos

En el contexto de la presentación de acusaciones contra Erick Moreno alias “El Monstruo” por los delitos de los que fue extraditado desde Paraguay, la Fiscalía alertó que una investigación corre riesgo debido a que el Poder Judicial (PJ) dejó sin efecto un juicio oral por el secuestro de una joven.

Según advierte el ente fiscal, el PJ les indicó que deberán solicitar una ampliación de la extradición de ‘El Monstruo’ debido a que se encuentra con medidas limitativas. Luego de ello, tendrán que notificar presencialmente al investigado.

La Fiscalía criticó que el PJ no tiene en cuenta que Erick Moreno fue extraditado por otros tres casos y que dicha decisión judicial podría dilatar o alargar más el proceso penal contra el investigado y otros coautores relacionados con los delitos.

En ese sentido, se alertó que actualmente dos posibles cómplices que habrían cometido los delitos junto a ‘El Monstruo’ podrían salir en libertad debido a que su prisión preventiva termina en mayo de 2026, lo que vulneraría la investigación. Por ello, la Fiscalía ya interpuso una apelación para revertir la decisión y continuar con el proceso antes de que termine el plazo.

‘El Monstruo’ fue condenado a 12 años de prisión en 2017

Por otro lado, la Fiscalía recuerda que Erick Moreno fue sentenciado a 12 años de prisión en el 2017 por haber cometido el delito de robo agravado. Sin embargo, se subraya que recién podrá ser procesado por este cargo cuando se terminen los procesos por los que fue extraditado.

Pese a estos retrasos, el primer caso fue presentado con éxito. Se trata del secuestro de los empresarios Erick Trujillo Torres y Milton Corrales Calla en el 2020, donde sus captores pidieron 300 mil dólares por la liberación de cada uno. Debido a este delito, la Fiscalía pidió la pena máxima de 35 años de prisión contra el presunto líder de la comisión delictiva, Erick Moreno.

En la operación para liberar a estos dos ciudadanos, el policía de la División de Investigación de Secuestros, William Ríos Cauti, perdió la vida al recibir dos disparos en el tórax por los delincuentes.

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