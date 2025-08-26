Caso Saweto: ratifican condena por asesinato de líderes indígenas tras 11 años de lucha

La Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali inició la lectura de sentencia en segunda instancia por el asesinato de cuatro líderes ashéninkas de Alto Tamaya-Saweto, ocurrido en septiembre de 2014. Tras 11 años de lucha, el fallo marca un precedente histórico en defensa de los derechos indígenas y la .

Los dirigentes Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez fueron asesinados tras denunciar tala ilegal en su territorio fronterizo con Brasil.

A pesar de las amenazas recibidas, no contaron con protección estatal, lo que permitió el crimen que conmovió al país y al mundo. El tribunal ratificó la condena de 28 años y tres meses de prisión contra los responsables y ordenó una reparación civil de 400 mil soles, es decir, 100 mil para cada familia.

Durante el juicio de apelación, que duró cuatro meses, se desestimaron los pedidos de nulidad presentados por la defensa de los acusados. En paralelo, la fiscalía y los abogados de las familias lograron que se confirmara la sentencia inicial.

Organizaciones indígenas y de derechos humanos consideran esta decisión como un mensaje contra la impunidad y un avance en la protección de los defensores ambientales. “Después de tantos años de lucha, hoy se da un paso hacia la justicia. Pero no podemos permitir más Sawetos”, dijo Jamer López, presidente de AIDESEP Ucayali.

