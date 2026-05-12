Denuncian a policía por matar de un balazo a pequeño perro de vecina

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha sido denunciado por matar de un disparo a Mechoso, un perro de cuatro años, en la urbanización Los Ingenieros, en Piura. El agente utilizó una escopeta de caza para atacar al animal desde el tercer piso de una vivienda.

Los hechos: Un ataque premeditado

Según las investigaciones y cámaras de seguridad, el can ingresó a un inmueble de tres pisos atraído por una mascota en celo. Tras marcar territorio en el lugar, el efectivo policial fue captado limpiando la zona, buscando su arma y subiendo a la azotea para disparar a quemarropa contra el animal.

“Los vecinos nos avisaron que habían matado a un perro. Al salir, confirmamos que era Mechoso; tenía un impacto de bala en el cuello”, declaró Milen, propietaria de la mascota.

Tras el ataque, el suboficial desapareció del lugar para evitar ser detenido en flagrancia por sus propios colegas de la PNP. Sin embargo, horas más tarde, el implicado se acercó al domicilio de la dueña junto a un familiar con el objetivo de buscar una conciliación y evitar las consecuencias legales.

Ley contra el maltrato animal

Este acto constituye un delito bajo la Ley N° 30407 (Ley de Protección y Bienestar Animal), la cual sanciona con penas privativas de libertad los actos de crueldad y el abandono de animales domésticos y silvestres.

Los testigos y vecinos de la urbanización Los Ingenieros exigen justicia y que la institución policial tome medidas disciplinarias severas contra el agente, cuya identidad ya habría sido plenamente establecida mediante las grabaciones de vigilancia.

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