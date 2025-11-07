Censo Nacional de Vicuñas 2025: Perú supera los 300 mil ejemplares y reporta nuevas poblaciones

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), presentó los resultados preliminares del Censo Nacional de Vicuñas 2025, el cual confirma que en el Perú existen más de 300 mil ejemplares distribuidos en 16 departamentos del país. Este resultado representa un importante crecimiento poblacional respecto al último censo de 2012, que registró 208,899 vicuñas.

Para la recopilación de datos en campo, se desplegaron 190 brigadistas especializados, con el apoyo de comunidades altoandinas y organizaciones comunales de 236 distritos y 93 provincias. El estudio también contó con la participación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), gobiernos regionales y comunidades campesinas, con el objetivo de fortalecer las estrategias de conservación y manejo sostenible de esta especie emblemática del Perú.

DÓNDE HAY MAYOR POBLACIÓN

Entre las regiones con mayor población, Arequipa lidera el registro con 73,201 vicuñas, seguida por Ayacucho (66,121) y Puno (más de 50,000). También destacan Huancavelica, Apurímac y Cusco, mientras que Cajamarca, La Libertad e Ica concentran poblaciones menores. En total, el Sernanp contabilizó más de 40,700 vicuñas dentro de siete Áreas Naturales Protegidas, como la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, Salinas y Aguada Blanca, Nor Yauyos Cochas y la Reserva Nacional de Junín.

Una de las principales novedades del censo fue el hallazgo de nuevas poblaciones en Áncash y Huánuco, donde además se registró el primer avistamiento de ocho cóndores andinos en el sector Pucacocha, distrito de Queropalca (Lauricocha).

“El censo nacional de vicuñas es una herramienta clave para su conservación y manejo sostenible. Gracias al compromiso de las comunidades altoandinas y la coordinación interinstitucional, fortalecemos las acciones de monitoreo y protección de esta especie, patrimonio natural del Perú”, destacó Erasmo Otárola Acevedo, director ejecutivo del Serfor.

Con estos resultados, el Perú reafirma su liderazgo mundial en la conservación de la vicuña (Vicugna vicugna), especie símbolo de los Andes y orgullo del patrimonio natural del país.