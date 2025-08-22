Chimbote: intervienen fábrica clandestina que adulteraba conservas de pescado

Un grave atentado contra la salud pública fue detectado en Chimbote. En un sorpresivo operativo, la División de Delitos Económicos de la Policía Fiscal, en coordinación con el Área de Salud Pública de la Municipalidad Provincial del Santa, intervino una fábrica clandestina donde se adulteraban más de 10 mil conservas de pescado.

Según las autoridades, dentro del local ubicado en el pueblo joven Miramar, trabajadores utilizaban una máquina especial de sellado para borrar las fechas originales de vencimiento y colocar nuevas etiquetas, con el fin de comercializar los productos en centros comerciales e incluso distribuirlos en programas sociales.

Durante la intervención se detuvo a ocho personas que manipulaban las conservas en condiciones irregulares. El coronel PNP Luis Burgos Gutiérrez, jefe de la División de Delitos Económicos de la Policía Fiscal, precisó que todos los lotes incautados serán evaluados para determinar si representan un riesgo para los consumidores.

Por su parte, el inspector sanitario Juan Castillo Oruna señaló que las conservas permanecerán bajo custodia municipal hasta que culminen las investigaciones a cargo de la Policía Fiscal y el Ministerio Público.

