Chimbote: Minsa reporta 25 heridos tras fuerte sismo de magnitud 6

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que 25 personas resultaron lesionadas tras el sismo de magnitud 6,0 ocurrido la noche del sábado frente a la costa de Chimbote, región Áncash. Doce heridos continúan hospitalizados y trece ya fueron dados de alta en establecimientos de salud de Áncash y La Libertad.

ATENCIÓN MÉDICA Y MONITOREO PERMANENTE

De acuerdo con el COE Salud, seis personas continúan internadas en hospitales de Áncash y otras seis en centros de salud de La Libertad. El Minsa precisó que, junto a EsSalud y la Diresa Áncash, se mantiene el monitoreo permanente de la situación para garantizar la atención oportuna de los heridos y descartar nuevos casos.

DAÑOS EN HOSPITALES Y VIVIENDAS

El sismo provocó afectaciones en infraestructura hospitalaria. En el Hospital La Caleta de Chimbote, se reportó la caída de baldosas en el área de Emergencia, además de rajaduras en paredes del servicio de Medicina y en el techo del área de Cirugía. A pesar de estos daños, el hospital continúa operativo, mientras se realizan las evaluaciones técnicas correspondientes.

El sismo también generó afectaciones en la región La Libertad. Vecinos de Trujillo, Alto Trujillo, Virú y La Esperanza alertaron sobre daños estructurales en sus viviendas. El COER La Libertad informó que una persona fue rescatada por la Policía Nacional tras quedar atrapada por el colapso parcial del techo de una vivienda en Trujillo. En Alto Trujillo, una familia logró evacuar a tiempo luego de que su casa quedara al borde del colapso.

DESTELLOS DE LUCES EN EL CIELO

Ciudadanos de Chimbote y Trujillo reportaron destellos de luces en el cielo, un fenómeno observado en otros sismos de gran magnitud.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, recordó que el Perú se ubica en una zona altamente sísmica debido al constante choque de la placa de Nazca con la placa Sudamericana. En ese sentido, exhortó a la población a mantener medidas de prevención y preparación ante futuros eventos sísmicos.

Uno de los hechos que más llamó la atención de los ciudadanos de Chimbote y Trujillo fueron los destellos de luces observados en el cielo durante el sismo. Según explicó el titular del IGP, este fenómeno ha sido reportado en otros movimientos telúricos de gran magnitud y aún no cuenta con una explicación científica concluyente.

“Una de las hipótesis más aceptadas es que, al movilizarse las placas rocosas, se friccionan y generan luminiscencia; por el mayor contenido de sal, esta se incrementa y sale a la superficie, pero aún no hay una explicación exacta de las luces”, comentó.

Las autoridades reiteran a la población la importancia de mantener la calma durante un sismo, identificar zonas seguras dentro y fuera del hogar, y contar con una mochila de emergencia con artículos básicos, como agua, alimentos no perecibles, linterna y botiquín.

