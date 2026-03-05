Cierran la Carretera Central por caída de rocas y tierra: ¿qué se sabe?

A la altura del kilómetro 53 de la Carretera Central, sector de Tornamesa, provincia Huarochirí, se registró el derrumbe de rocas y tierra que ha provocado el cierre total de esta vía desde las 00:20 horas del jueves 5 de marzo.

La Policía de Carreteras de Lima ordenó el cierre de la Carretera Central desde el km 48, a la altura del peaje de Corcona, mientras se realizan las labores de limpieza de rocas y tierra deslizadas por las intensas lluvias en la zona. Este derrumbe representa un gran riesgo para los transportistas y pasajeros que pasan por esta ruta.

La concesionaria Deviandes, encargada de IIRSA CENTRO Tramo 2 de la Carretera Central, confirmó el derrumbe e informó que se encuentran evaluando la magnitud del mismo. Mediante su cuenta de X, la empresa señaló que la caída de tierra y rocas se dio exactamente en el sector de Tornamesa, jurisdicción del distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, región Lima.

🚧Derrumbe🚧 #DeviandesInforma caída de piedras en el Km 58 #Tornamesa #CarreteraCentral, nuestras unidades se encuentran en la zona pic.twitter.com/RFw2sl1yrG — Deviandes (@DeviandesPeru) March 5, 2026

Las autoridades recomendaron evitar dirigirse al tramo afectado, tomar las precauciones del caso y mantenerse al tanto de las comunicaciones oficiales sobre la habilitación de la carretera. Cabe recordar que esta vía nacional conecta Lima con la sierra central, por lo que es de gran importancia para llegar a regiones como Junín, Pasco, Huánuco y Huancavelica.

