Clausuran Mallplaza Bellavista tras caída de parte del techo de centro comercial | VIDEO

Por motivos de prevención, la Municipalidad de Bellavista, del distrito del Callao, ordenó la clausura temporal del Mallplaza Bellavista tras la caída aparatosa de un techo interior falso que atemorizó a los usuarios que visitaban el complejo. Según el comunicado, se responde a una medida de seguridad ante el colapso de la infraestructura.

El incidente ocurrió alrededor de las 3.00 p. m. del 27 de febrero. La municipalidad explicó que el desprendimiento no dejó ningún herido y que el problema se originó por un desperfecto en las cañería contra incendios del lugar.

“La evaluación técnica preliminar indica que el hecho se produjo a raíz del desacople de la cañería perteneciente a la red contra incendios que produjo la caída de agua sobre el falso techo”, indica el comunicado.

Por otro lado, la fiscalización de la municipalidad chalaca indicó que se activaron los protocolos de seguridad y se procedió a la evaluación total de los ciudadanos visitantes del Mallplaza Bellavista. También se cercó la zona del incidente para las labores de inspección.

