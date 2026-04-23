COAR Arequipa: Minedu entrega terreno para la construcción de colegio valorizado en más de S/107 millones

El Ministerio de Educación (Minedu) formalizó la entrega del terreno donde se construirá el nuevo Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Arequipa, una obra largamente esperada que se levantará en el centro poblado Bello Horizonte, en el distrito de Majes, provincia de Caylloma.

El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de obras por impuestos, con una inversión superior a los S/107 millones, e incluirá la construcción y equipamiento integral de una moderna infraestructura educativa orientada a estudiantes con excelencia académica.

Proyecto busca cerrar brechas educativas en la región

La obra estará a cargo del Consorcio INARCO y se desarrollará en un terreno de más de 31 mil metros cuadrados. El diseño contempla ambientes funcionales y estándares internacionales, con capacidad para albergar a 300 estudiantes de secundaria.

Durante la ceremonia, la viceministra de Gestión Institucional del Minedu, Sandra Ramírez, destacó el impacto del proyecto en la región. “Hoy en Arequipa estamos sembrando una semilla que se convertirá en oportunidades y en historias de superación”, afirmó, al resaltar la importancia de la articulación entre el Estado y la empresa privada.

Por su parte, el representante de Southern Perú, Óscar Rodríguez, subrayó que la participación de la empresa permitirá avanzar con mayor rapidez en el cierre de brechas de infraestructura educativa. “Nuestro compromiso tiene resultados que ya podemos ver”, señaló, recordando la reciente entrega de los COAR de Moquegua y Tacna.

El gobernador regional, Rohel Sánchez, también valoró el inicio del proyecto, aunque advirtió que aún persiste una deuda en la región, con más de 140 colegios afectados por lluvias e inundaciones. En ese contexto, el COAR Arequipa —que en 2024 fue reconocido entre los 10 mejores colegios del mundo en la categoría de colaboración con la comunidad— se consolida como una apuesta clave para elevar el nivel de la educación pública y fortalecer el desarrollo regional.

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