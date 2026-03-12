Temas
Perú

Condenan a 20 años de prisión a tres miembros de Sendero Luminoso en el Vraem

Perú
Condenan a 20 años de prisión a tres miembros de Sendero Luminoso en el Vraem
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
El Ministerio Público logró que se dicte una condena de 20 años de prisión efectiva contra tres integrantes del Sendero Luminoso que operaban en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

Según informó la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco, los sentenciados Cristian Barrera, Alejandro Torpoco e Isaías Ames integraban el Militarizado Partido Comunista del Perú.

Además, formaban parte del círculo de confianza del cabecilla José Quispe Palomino, así como de Florabel Vargas, conocida como “Vilma”.

De acuerdo con la investigación fiscal, los condenados actuaron entre 2021 y 2024 como cuadros nativos dentro de la organización, realizando labores de vigilancia y reglaje a miembros que colaboraban con las fuerzas del orden.

En enero de 2024 fueron intervenidos en flagrancia con armas de fuego y otras evidencias, lo que permitió fortalecer el caso con pericias y el apoyo de la Policía. Con ello, el Poder Judicial dictó la condena por el delito de afiliación al terrorismo.

