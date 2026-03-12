Condenan a 20 años de prisión a tres miembros de Sendero Luminoso en el Vraem

El Ministerio Público logró que se dicte una condena de 20 años de prisión efectiva contra tres integrantes del Sendero Luminoso que operaban en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

Según informó la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco, los sentenciados Cristian Barrera, Alejandro Torpoco e Isaías Ames integraban el Militarizado Partido Comunista del Perú.

Además, formaban parte del círculo de confianza del cabecilla José Quispe Palomino, así como de Florabel Vargas, conocida como “Vilma”.

De acuerdo con la investigación fiscal, los condenados actuaron entre 2021 y 2024 como cuadros nativos dentro de la organización, realizando labores de vigilancia y reglaje a miembros que colaboraban con las fuerzas del orden.

🚨 #ResultadoFiscal | Fiscalía en Derechos Humanos logró que se condene a 20 años de prisión efectiva a tres miembros que integraron la organización terrorista Sendero Luminoso, en el Vraem, entre 2021 y 2024. Todos eran personas de confianza de José Quispe Palomino.… pic.twitter.com/a6PVh8NkxO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 12, 2026

En enero de 2024 fueron intervenidos en flagrancia con armas de fuego y otras evidencias, lo que permitió fortalecer el caso con pericias y el apoyo de la Policía. Con ello, el Poder Judicial dictó la condena por el delito de afiliación al terrorismo.

