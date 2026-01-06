Conductor muere en Arequipa tras caer con su auto a canal de regadío

El conductor de un auto perdió la vida en Arequipa luego de despistarse junto a su vehículo el cual terminó cayendo a un canal de regadío en el anexo El Chorro, en la provincia de Camaná. La víctima fue identificada como Jhonmar Márquez Montes.

Según testigos, la víctima mortal de este accidente había perdido el control de la unidad antes de caer a la zona agrícola. Se conoció que otros tres ocupantes terminaron con heridas graves y fueron trasladados por los Bomberos al hospital.

Similar situación ocurrió en Puno. El violento choque entre una miniván y un bus dejó varios pasajeros heridos en la vía que une Juliaca y Cusco. Vecinos y personal de la Policía llegaron al lugar para auxiliar a los afectados para trasladarlos a un centro de salud.

