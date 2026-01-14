Conoce al Anticiclón Boliviano: el fenómeno meteorológico que trae las lluvias torrenciales al Perú

El 9 de enero de 2026, el gobierno peruano decretó estado de emergencia por 60 días en 20 regiones del país por el peligro inminente que las fuertes lluvias traen consigo. Tiempo después, varios huaicos se activaron en Cusco, Ayacucho, Lima, Pasco y el sector del Vraem, bloqueando accesos a carreteras y dejando comunidades aisladas; en otras zonas, los fluviales dejaron inundadas las calles de Loreto, Amazonas, Chaclacayo y Chosica, hasta incluso afectaron varias viviendas a punto del desplome en Piura, y otras familias que corrieron la mala suerte de quedar sepultadas en sus propios hogares, como en Chanchamayo.

Pero, ¿por qué ocurre estos desastres?, ¿qué fenómeno ha aparecido para que en enero y febrero se declare en emergencia por las lluvias? Ante la pregunta, Latina Noticias consultó con el ingeniero meteorológico del Senamhi, Yury Escajadillo, quien indicó que estos acontecimientos tiene una explicación y proviene del desplazamiento de vientos originados en Bolivia.

El Alta de Bolivia, el fenómeno que caracteriza la humedad del Perú

“En la actualidad estamos presenciando los efectos de la Alta de Bolivia, que es el ‘combustible’ que trae toda la humedad al país, que viene a precipitar en toda la zona andina y parte de la selva, por lo que estás condiciones son favorables para lluvias con valores altos en la zona central del país”, explicó sobre el fenómeno el ingeniero Yury Escajadillo.

Escajadillo indicó que, al igual que el Anticiclón del Pacífico Sur, se trata de un vortice que atrae vientos pero de las zonas altas del continente, ya que este Anticiclón Boliviano o Alta de Bolivia se encuentra dentro del continente. “Como está en esos niveles (altitud), solo que en alturas más altas, nos trae humedad aprovechada de las selva. En estos momentos está en una posición propicia”, indicó.

“Recordemos que no hay una variabilidad exacta de días, por ejemplo, de acá a 2 semanas el efecto puede estar calmandose y volver luego de 30 días”

Desde inicios de enero, el Senamhi alertó de la aparición de lluvias acompañadas de truenos, granizo y neblina en diferentes partes del Perú, que varían de intensidad dependiendo de su nivel de peligrosidad, medido en amarillo (normales), naranja (peligroso) y rojo (gran magnitud).

¿Las lluvias también son influenciadas por el fenómeno de El Niño?

Como todos los años en los meses de verano, la ciudadanía se preocupa por la activación de otro posible fenómeno de “El Niño”, como ocurrió en el 2017, que se cobró la vida de más de 100 personas y miles de damnificados.

Afortunadamente, como cuenta el ingeniero Yuri Escajadillo y el Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño y La Niña (Enfen), no hay indicios característicos de condiciones marítimas correspondientes al fenómeno de El Niño, debido a que el mar del norte aún sigue en valores bajos, es decir, ligeramente frío.

“No tiene implicancia en estos momentos por un posible fenómeno de El Niño costero, más que el calentamiento del mar de las costas peruanas, es más influenciado por un tema atmosférico (las lluvias)”.

“El estado de emergencia es necesario”

Sobre la medida adoptada por el gobierno peruano ante las precipitaciones pluviales intensificadas, el ingeniero Escajadillo indicó que la medida es necesaria y que responde a un sentido común de prevención.

“Todos los peruanos estamos sensibles a los temas de deslizamientos, huaycos y distintos desastres naturales. Estás iniciativas son buenas y se están dando ya en el marco de las zonas afectadas”, aclaró Escajadillo, quien además señala que se viene trabajando con las Coer y Coen de cada región asociada.

