Corpac suspende vuelos en aeropuerto de Pisco por fuertes vientos

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) anunció la suspensión temporal de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco, debido a las adversas condiciones climatológicas registradas en la zona.

Según informó la entidad, el cierre del terminal aéreo se dispuso desde las 14:00 horas del jueves 6 de noviembre, luego de que los fuertes vientos y el levantamiento de polvo redujeran drásticamente la visibilidad, generando riesgos para la seguridad de las aeronaves y sus tripulaciones.

Corpac indicó que la decisión se tomó siguiendo los protocolos de seguridad aeronáutica y que la suspensión afecta principalmente a los vuelos turísticos e instructivos, entre ellos los sobrevuelos hacia las reconocidas Líneas de Nazca.

La entidad añadió que las operaciones serán reanudadas una vez que las condiciones meteorológicas mejoren, a fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios.

En la provincia, los conocidos “vientos Paracas” han generado una nube de polvo que dificulta la visibilidad en varios tramos de la Panamericana Sur, obligando a los conductores a circular con luces encendidas entre los kilómetros 230 y 255.

Además, las localidades de Pisco, Paracas y San Andrés se encuentran entre las más afectadas por el temporal, donde algunos comercios del balneario de Paracas han optado por cerrar temporalmente debido a las inusuales condiciones del clima.

