Crecen asaltos en ‘manada’ en Chiclayo: Hija del alcalde de Reque es una de las víctimas

Delincuentes volvieron a causar terror en Chiclayo bajo la modalidad de los asaltos en ‘manada‘. El ingenio de los hampones no tiene límites y ahora fingen jugar carnavales para quitarle los objetos de valor a sus víctimas, quienes en la mayoría de casos son jóvenes que transitan solas por las calles.

Videos captados por las cámaras de vigilancia muestran cómo una joven es rodeada por una decena de motos. Los ladrones le lanzan globos con agua para luego arrebatarle su celular y otros documentos personales.

Similar situación ocurrió en el distrito de Reque donde dos jóvenes fueron asaltados bajo la misma modalidad. Ambos terminaron sin zapatillas luego de ser rodeados por un grupo de delincuentes en plena vía pública.

Metros más adelante, la hija del alcalde de Reque también fue blanco de los hampones. El video muestra cómo los ladrones descienden de una moto para quitarle sus equipos móviles. Vecinos del lugar aseguran que la presencia de Serenazgo por la zona es casi nula. Asimismo, señalan que de las 25 cámaras de la comuna de Reque, ninguna se encuentra operando.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7