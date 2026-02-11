Cuando el amor duele: cómo la baja autoestima influye en los celos y la dependencia emocional

Celos constantes, control en redes sociales y miedo a poner límites son conductas que muchas parejas han normalizado. Especialistas advierten que la autoestima influye directamente en la calidad del vínculo y puede marcar la diferencia entre una relación sana y una dinámica de dependencia.

En el Perú, el problema también se refleja en cifras. En 2025 se registraron más de 10 mil divorcios en la Sunarp, un 13,48 % más que el año anterior. Además, en 2024, siete de cada diez parejas aseguraron estar en una relación conflictiva con daño emocional, físico o psicológico, según EsSalud.

Dependencia emocional y redes sociales: señales de alerta

Sandy Garcés, psicóloga de la Universidad de Lima, explica que la dependencia emocional suele estar vinculada a experiencias previas de inseguridad o miedo al abandono. “Si una persona creció con temor al abandono, puede reproducir esa inseguridad en la etapa del enamoramiento”, señala. Cuando la autoestima depende casi exclusivamente de la pareja, los celos pueden traducirse en conductas de control y vigilancia.

Un estudio del Círculo de Investigación en Psicología de la misma casa de estudios concluyó que una autoestima baja predice mayores niveles de dependencia emocional y celos. Los especialistas recomiendan fortalecer la autonomía, mantener intereses propios y establecer límites claros para evitar que el vínculo derive en control y afecte la salud emocional de la pareja.

