Cuatro desaparecidos tras naufragio de embarcación en el río Huallaga

Una embarcación fluvial motorizada, conducida por Árvido Acosta, naufragó esta tarde en el sector Corazón de Jesús, cerca del centro poblado de Sión, en el distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín. El accidente ocurrió cuando la nave se desplazaba por el río Huallaga, cuyo caudal comenzó a incrementarse tras un largo periodo de fuerte verano.

Hasta el momento, cuatro personas permanecen desaparecidas, entre ellas una menor de iniciales A. F. J., de 5 años de edad, y Hans Santos, reconocido propietario de embarcaciones fluviales en la zona. También permanecen como no ubicados José Anel Inga Vásquez, papá de la menor, y otro pasajero identificado como José Abanto Fernández.

Durante las labores de búsqueda, los brigadistas lograron ubicar el botemotor hundido en el lecho del río Huallaga, del cual solo una parte puede observarse entre las turbulentas aguas. Este hallazgo ha permitido delimitar el área donde continúan los trabajos de rescate, pese a las difíciles condiciones del caudal y la poca visibilidad.

Los vecinos de la zona no han dudado en sumarse a los trabajos de rastreo por agua y tierra. Asimismo, se espera la llegada de personal especializado para reforzar las acciones de búsqueda y rescate.

Los familiares no pierden la esperanza de que las personas desaparecidas sean encontradas con vida. Las labores continuarán durante la noche, en medio de un ambiente de profunda tristeza y unidad comunitaria.

