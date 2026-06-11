Cusco: Buscan a turista estadounidense desaparecido en ruta a la Montaña de Siete Colores

La Policía Nacional del Perú ha desplegado un operativo de búsqueda para localizar a Ian Thomas Trigri, un ciudadano norteamericano desaparecido tras presuntamente dirigirse a la Montaña de Siete Colores (Vinicunca).

La pista más reciente del viajero es una fotografía que se tomó en su hotel antes de iniciar la excursión. Según la denuncia presentada por la Embajada de Estados Unidos —tras la alerta de su madre desde el país norteamericano—, el plan inicial del joven era visitar Choquequirao. Sin embargo, desistió de esa ruta al considerarla demasiado extensa, optando finalmente por el Vinicunca. Desde la publicación de aquel selfi en sus plataformas digitales, se perdió todo contacto con él.

Itinerario de viaje en Perú

Ian Thomas Trigri ingresó al país el pasado 11 de abril tras recorrer Ecuador. Posteriormente, se trasladó a Ica y llegó a la ciudad del Cusco el 11 de mayo. Debido a que realizaba su travesía de forma solitaria y no contaba con contactos locales, las autoridades no disponen de testimonios directos sobre sus últimos movimientos.

El equipo de investigación evalúa ambos destinos turísticos. Aunque los rastreos principales se concentran en el trayecto hacia Vinicunca, los agentes también inspeccionan los accesos a Choquequirao ante la posibilidad de un cambio de planes de último minuto. Actualmente, las fuerzas del orden recolectan indicios tecnológicos y testimoniales que permitan definir con precisión el rumbo que tomó el extranjero.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ