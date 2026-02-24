Declaran en emergencia servicio de transporte terrestre en Arequipa, Ica, Piura y Tumbes por “pésimo estado” de carreteras

Las intensas lluvias han golpeado el transporte terrestre en varias regiones del país. En los últimos días, al menos 16 carreteras permanecen restringidas o totalmente interrumpidas, según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Esta situación no solo afecta el traslado de trabajadores y estudiantes, sino también la cadena logística que conecta ciudades y mercados.

Ante este escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en tramos de la Red Vial Nacional ubicados en Arequipa, Ica, Piura y Tumbes, mediante una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano.

🚧 El #MTC declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en determinados tramos de las rutas nacionales de la Red Vial Nacional ubicadas en las regiones de Arequipa, Ica y Piura–Tumbes, mediante la Resolución Ministerial N.° 098-2026-MTC/01.02. 📌 La medida permitirá… pic.twitter.com/liI18YOQzZ — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) February 24, 2026

La declaratoria se acoge al Decreto Legislativo N°1704, que aculta al sector a intervenir cuando el servicio de transporte enfrente restricciones o peligros.

MÁS DE 590 MIL PASAJEROS AFECTADOS

A través de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes, se conoció que en los tramos que han sido declarados en emergencia, operan 554 empresas con 557 vehículos que trasladen semanalmente a más de 590 mil pasajeros.

SUSPENDEN VENTA DE PASAJES

Las consecuencias ya se sienten en los terminales terrestres de Lima y en las regiones afectadas. En la av. 28 de Julio empresas interprovinciales cancelaron la venta de pasajes de forma definitiva hacia Arequipa.

Mientras que en Atocongo, San Juan de miraflores, el panorama es similar, varias empresas han suspendido sus salidas hacia Ica y Arequipa debido a huaicos y bloqueos.

Por su parte la Sutran advirtió a los viajeros a consultar mediante su plataforma digital, las afectaciones que viene provocando las lluvias en las carreteras.

