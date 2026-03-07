Declaran en estado de emergencia a Ayacucho y otras 19 regiones por lluvias

El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en 16 distritos de Ayacucho debido a los daños y riesgos ocasionados por intensas precipitaciones pluviales. La medida permitirá ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación.

Entre los distritos incluidos figuran Chilcas, Luis Carranza, Samugari, Unión Progreso, Uchuraccay, Asquipata, Huamanquiquia, Vilcanchos, Accomarca, Concepción, Independencia, Vilcas Huamán, Belén, Paico, Sancos y Pullo.

La norma también establece facilidades para la donación de bienes y servicios destinados a la atención de la población afectada, como alimentos, medicinas, ropa de abrigo, carpas, maquinaria y equipos médicos.

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N.° 032-2026-PCM se prorrogó por 60 días el estado de emergencia en distritos de 19 regiones del país ante el peligro inminente por lluvias intensas.

La medida regirá desde el 11 de marzo y permitirá continuar con acciones de reducción de riesgos, respuesta y rehabilitación con apoyo de los gobiernos regionales, locales y el Indeci.

