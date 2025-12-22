Defensoría del Pueblo pide al Minsa iniciar investigación sobre el uso de insulina prohibida

La Defensoría del Pueblo se pronunció públicamente tras la emisión de un reportaje del dominical Punto Final, que reveló la distribución de una insulina cuya comercialización había sido suspendida por Digemid, poniendo en riesgo la salud de pacientes con diabetes tipo 1, especialmente niños y adolescentes.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los medicamentos en el sistema público y la eficacia de los mecanismos de control del Estado.

El reportaje denunció que la insulina Wosulin-N, de origen indio, sigue utilizándose y vendiéndose en hospitales públicos y boticas, pese a que una alerta sanitaria del Ministerio de Salud (Minsa) ordenó su inmovilización y retiro del mercado. La medida fue adoptada tras detectarse graves irregularidades en su proceso de fabricación. Este fármaco es considerado esencial para el tratamiento de la diabetes.

Aunque las autoridades aseguran que los lotes distribuidos cuentan con registro sanitario y certificados de análisis, la evidencia presentada sugiere una preocupante brecha entre la normativa vigente y su aplicación en la práctica. La permanencia del producto en centros de salud ha generado alarma entre pacientes, médicos y organizaciones civiles.

DEFENSORÍA SE PRONUNCIA

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la gravedad de la situación y advirtió que la distribución de un medicamento suspendido afecta directamente a una población altamente vulnerable. Por ello, instó al Minsa a iniciar una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y asegurar el cumplimiento de la orden de retiro.

“Cabe precisar que la Digemid ha prohibido su distribución y comercialización a nivel nacional, tanto en el sector público como privado, por lo que debe realizarse su retiro inmediato del mercado”, señaló la institución.

Asimismo, recordó que el derecho a la salud implica no solo el acceso a medicamentos seguros, sino también la difusión clara y oportuna de información sobre los productos de uso masivo.

Finalmente, la Defensoría subrayó la urgencia de implementar una estrategia de comunicación efectiva que informe a la ciudadanía sobre las alertas sanitarias vigentes. Afirmó que garantizar que pacientes y profesionales de la salud estén informados es clave para prevenir riesgos y proteger la vida de quienes dependen de tratamientos indispensables como la insulina.

