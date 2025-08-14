Delincuente es abatido por agente de seguridad cuando intentaba asaltar a cambista | VIDEO

De película. Un cambista llegaba a una casa de cambio frente al Real Plaza de Trujillo cuando de pronto, un delincuente llegó en una moto lineal, lo apuntó con un arma y le pidió el dinero. El cambista logró darse cuenta e ingresó al local y trató de ponerse a buen recaudo detrás de dos máquinas y lanzando un banco que había en el lugar.

Cámaras de seguridad del local captaron todo el momento y se ve como el ladrón apunta y dispara al cambista. En medio de todo el forcejeo y disputa entre ambos personajes, un agente de seguridad del local aledaño, sacó su arma y disparó contra el delincuente.

El hampón cayó en medio de la calle y murió al recibir el disparo. Cabe mencionar que en medio de la pelea entre el delincuente y el cambista, este último recibió un impacto de bala por lo que fue auxiliado por unidades de emergencia.

El delincuente fue identificado como Danny Luján Chunga. Ahora, la policía de Trujillo continúa realizando las investigaciones del caso.

