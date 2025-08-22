Delincuentes encañonan a un niño durante asalto y hieren de bala a un vecino

La violencia e inseguridad siguen golpeando a la región Puno. La noche del último jueves, un grupo de delincuentes armados perpetró un violento asalto en una vivienda ubicada en la avenida Perú, en Juliaca, donde encañonaron a un niño de 9 años y, en su huida, hirieron de bala a un poblador.

Según la denuncia, el atraco ocurrió minutos antes de las 9 de la noche, cuando los dueños de la casa habían salido al mercado para comprar mercadería destinada a su tienda de abarrotes. En ese momento, los asaltantes, que aparentemente vigilaban la vivienda, forzaron la puerta e ingresaron.

Dentro del inmueble encontraron al menor, a quien uno de los delincuentes encañonó con un arma de fuego mientras otros revolvían las habitaciones. Finalmente, lograron apoderarse de 5 mil soles en efectivo.

VECINO HERIDO

Vecinos del lugar notaron movimientos sospechosos y una camioneta estacionada cerca de la vivienda, por lo que comenzaron a gritar y hacer sonar silbatos. Al verse descubiertos, los ladrones huyeron en el vehículo, pero antes realizaron varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en el glúteo de un vecino que pedía auxilio a los gritos, siendo trasladado de inmediato a una clínica particular.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, lo que permitirá a la Policía avanzar en las investigaciones. Según testigos, la camioneta utilizada sería la misma que participó en otro asalto semanas atrás, en la urbanización Los Ángeles. En la escena, los agentes hallaron cuatro casquillos de bala como evidencia.

Las autoridades sospechan que se trata de la misma banda de “robacasas” que viene sembrando el terror en Juliaca, y que ha perpetrado varios atracos en las últimas semanas. Los vecinos exigen mayor seguridad para frenar el accionar de estos delincuentes.

